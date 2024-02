Novos ataques no Paquistão deixam mortos e feridos durante eleições

O quarto atentado ocorreu em Kharan, no Baluchistão, onde dois oficiais foram mortos. Além disso, uma explosão perto de uma seção eleitoral causou duas vítimas civis no sudoeste do país, segundo fontes oficiais.

A série de ataques ocorre no dia em que milhões de paquistaneses vão às urnas em uma eleição parlamentar marcada por acusações de fraude. Inclusive, as autoridades decidiram suspender os serviços de telefonia móvel em todo o país durante a votação "para manter a lei e a ordem".

"Foi decidido suspender temporariamente o serviço móvel", declarou um porta-voz do Ministério do Interior do Paquistão, observando que "vidas preciosas foram perdidas" em recentes ataques militantes e que "medidas de segurança são essenciais para enfrentar ameaças potenciais".

Ontem (7), pelo menos 28 pessoas foram mortas em duas explosões de bombas em frente aos escritórios dos candidatos no sudoeste do Paquistão, em ataques reivindicados pelo Estado Islâmico (EI).