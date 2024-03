SÃO PAULO, 2 MAR (ANSA) - O piloto Max Verstappen, tricampeão mundial de Fórmula 1, venceu neste sábado (2) o Grande Prêmio do Bahrein, de ponta a ponta, na primeira corrida da temporada 2024.

O holandês subiu ao lugar mais alto do pódio junto com seu companheiro de equipe, Sergio Perez, em uma dobradinha da Red Bull no Circuito de Sakhir. (ANSA).