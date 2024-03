Milan derrota Empoli por 1 a 0 e põe pressão na Juventus

SÃO PAULO, 10 MAR (ANSA) - O Milan derrotou o Empoli por 1 a 0 neste domingo (10), no San Siro, e colocou pressão sobre a Juventus na disputa pela vice-liderança da Série A.

O único gol do jogo foi marcado aos 39 minutos da etapa inicial, em finalização de Christian Pulisic da entrada da área.

Com o resultado, o Milan chegou a 59 pontos e subiu para a segunda posição da Série A, mas a Juventus, com 57, ainda recebe a Atalanta neste domingo. Já a Inter de Milão está folgada na liderança, com 75 pontos.