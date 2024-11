PF vê indícios de que Bolsonaro tinha conhecimento de plano para assassinar Lula, dizem fontes

Caberá a Gonet, como chefe do Ministério Público Federal (MPF), decidir se denuncia criminalmente, se arquiva a apuração por falta de provas ou se pede diligências complementares. De acordo com uma fonte do MPF, o procurador-geral vai esperar o relatório sobre a suposta tentativa de golpe para analisar em conjunto com outras investigações em andamento contra o ex-presidente, mas não há um prazo para isso.

As acusações formais da PF seriam um novo golpe nos planos de Bolsonaro de concorrer à Presidência em 2026. Aliados dele querem anular decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de torná-lo inelegível devido aos seus ataques à legitimidade do sistema de votação do país em 2022, mas o avanço das investigações deve complicar a situação do ex-presidente.

PLANO DE ASSASSINATO

A iniciativa da PF de apresentar o pedido de indicamento de Bolsonaro ocorre dois dias depois de a corporação ter deflagrado uma operação em que prendeu um policial e quatro militares do Exército -- um deles um general que foi ministro interino de uma pasta no Palácio do Planalto sob Bolsonaro -- por terem supostamente arquitetado um plano para assassinar Lula e seu então candidato a vice Alckmin, além do ministro Moraes, do STF.

De acordo com as investigações da PF, em ao menos duas circunstâncias, nos dias 9 de novembro e 6 de dezembro de 2022, o documento com planos para assassinar Lula, Alckmin e Moraes foram impressos no Palácio do Planalto em momentos em que o então presidente Bolsonaro se encontrava no local.

Essa constatação foi detectada com o cruzamento da localização do celular do general da reserva Mario Fernandes, preso na operação de terça-feira, e o histórico de impressão da impressora do Planalto utilizada na ocasião.