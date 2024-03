Lula anuncia R$ 30 bi em investimentos no RS com recursos do PAC

PORTO ALEGRE, 16 MAR (ANSA) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (15), onde anunciou novos investimentos federais no estado com recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), totalizando R$ 30 bilhões de reais.

Entre os principais anúncios, está o de RS 2,3 bilhões em educação para os gaúchos, com aportes para a educação básica, superior e técnica profissional, incluindo R$ 159,5 milhões para o programa Pé-de-meia, que faz uma poupança para estudantes de nível médio e beneficiará 55 mil alunos do RS.

O governo também já havia confirmado a ampliação dos Institutos Federais: no RS, haverá novos campi em Porto Alegre, Caçapava do Sul, São Luiz Gonzaga, São Leopoldo e Gramado, gerando 7 mil vagas, com investimentos de R$ 150 milhões.