Novo vídeo denuncia violência policial contra detido na Itália

As imagens foram compartilhadas no site do grupo "Welcome to Favelas". "Uma análise rigorosa das responsabilidades disciplinares foi imediatamente iniciada contra o soldado", afirmou o Comando Geral dos Carabineiros, que tomou conhecimento do caso "só agora", apesar de o vídeo ser datado de um ano atrás.

"Mesmo neste caso, assim que tivemos conhecimento do vídeo, este foi prontamente remetido às autoridades judiciárias".

As autoridades italianas organizaram também uma série de investigações internas, "já em andamento", para "verificar se os superiores dos militares envolvidos realizaram as atividades de controle e instrução esperadas sobre temas específicos ao pessoal contratado". (ANSA).

