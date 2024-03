Illy inaugura nova cafeteria em São Paulo

SÃO PAULO, 20 MAR (ANSA) - A illycaffè inaugurou nesta quarta-feira (20) uma cafeteria dentro do Consulado-Geral da Itália em São Paulo, iniciativa que reforça a presença da marca de Trieste no Brasil, principal fornecedor de grãos para os produtos da empresa.

A cerimônia de abertura contou com a presença do presidente da illycaffè, Andrea Illy, que está no país para a entrega do 33º Prêmio Ernesto Illy de Qualidade Sustentável do Café para Espresso.

"Existe uma ligação muito forte entre a illy, como representante do café italiano, e o Brasil. Mais de 50% do café do nosso blend é brasileiro", disse Illy à ANSA.