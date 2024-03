Ex-jogador Robinho é preso pela Polícia Federal em Santos

SÃO PAULO, 21 MAR (ANSA) - A Polícia Federal (PF) cumpriu na noite desta quinta-feira (21) o mandado de prisão contra o ex-jogador Robinho, após a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, nesta quarta (20), decidiu que ele deverá cumprir no Brasil a pena que recebeu na Itália por estupro coletivo.

Mais cedo, o STJ enviou à Justiça Federal em Santos o pedido de execução da prisão.

A defesa do ex-atleta havia entrado com pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF) para impedir a prisão até que todas as possibilidades de recurso se esgotassem, mas o ministro Luiz Fux, sorteado como relator, rejeitou a solicitação.