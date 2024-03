'Fome em Gaza pode equivaler a crime de guerra', diz ONU

Turk avaliou que foram reunidos elementos para definir como "plausível" a suspeita de que Israel esteja usando a fome como "arma" de guerra no conflito no Oriente Médio.

"As condições que são colocadas sobre a mesa não são razoáveis diante de uma emergência. Isso coloca uma questão legítima, apesar de todas as restrições do caso, sobre a acusação plausível de que a fome é, ou poderia estar sendo usada como arma de guerra", afirmou o austríaco.

O governo de Benjamin Netanyahu negou as acusações e definiu tudo isso como um "absurdo".

No início de março, a morte por desnutrição de um palestino de 10 anos em Rafah, na Faixa de Gaza, causou muita comoção em todo o mundo. A imagem do jovem esmaecido e visivelmente abatido circulou na imprensa internacional e deixou evidente a grave crise humanitária na região. (ANSA).

