(ANSA) - BRASÍLIA, 28 MAR - O presidente francês, Emmanuel Macron, disse hoje (28) no Palácio do Planalto, a lado do presidente Lula, que "condena firmemente" a exclusão da candidata opositora Corina Yoris nas eleições presidenciais do 28 de julho na Venezuela.

O mandatário francês disse ter uma opinião similar à do presidente Lula no que diz respeito ao processo pre-eleitoral no país caribenho e afirmou que espera que haja uma solução antes dos comícios. (ANSA).