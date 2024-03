Papa rezará por excluídos e 'Cristos' humilhados em Via Sacra

"Jesus, as mulheres que você encontra batem no peito e lamentam por você. Elas não lamentam por si mesmas, mas choram por você, choram pelo mal e pelo pecado do mundo", diz a oração do Papa na oitava estação ("Jesus encontra as mulheres de Jerusalém").

Além disso, o Santo Padre lembrará da necessidade de reconhecer e amar os não nascidos e as crianças abandonadas, os tantos jovens que esperam que alguém ouça o seu grito de dor, os idosos descartados, os detidos e os que estão sozinhos, os povos mais explorados e esquecidos".

"Que esta oração de intercessão chegue às irmãs e aos irmãos que em muitas partes do mundo sofrem perseguições por causa do teu nome; aqueles que sofrem o drama da guerra e que, encontrando força em Ti, carregam pesadas cruzes", afirma Francisco na oração final da Via Sacra.

A Via Sacra no Coliseu de Roma tem início previsto para 21h15 (horário local). As reflexões propostas são, geralmente, pedidas pelo Papa a autores ou grupos de pessoas que partilham a sua própria experiência de sofrimento. (ANSA).

