Recuo de Lula marca 60 anos do golpe de 1964

"O que buscamos é ter acesso ao que aconteceu, encerrar o luto. Não temos corpo enterrado, túmulo para honrar a memória.

Cada membro da família lidou com a aceitação da morte de forma diferente. Esse luto prolonga a dor", avalia Vera Paiva.

Seu pai sempre foi um alvo preferencial de Bolsonaro, que, em 2014, quando era deputado federal, chegou a cuspir no busto de Paiva no Congresso, episódio que Vera diz demonstrar "a podridão" do ex-presidente. O fato de ambos terem crescido em Eldorado, no interior paulista, pode ter sido a origem da fixação.

Apesar da recusa do atual governo em relembrar a data, o país terá manifestações entre 31 de março (data adotada pelos militares para evitar a coincidência com o Dia da Mentira) e 1º de abril, algumas com a participação de ministros de Lula, como Silvio Almeida (Direitos Humanos) e Luiz Marinho (Trabalho), e de representantes do PT, partido do presidente. (ANSA).

