Papa diz que foi usado para tentar evitar eleição de Bento XVI

CIDADE DO VATICANO, 31 MAR (ANSA) - O papa Francisco revelou neste domingo (31) que no Conclave de 2005 foi "usado" para tentar impedir que Joseph Ratzinger fosse eleito Pontífice.

A declaração consta no livro de entrevistas com título original em espanhol "El Sucesor" sobre suas memórias e relação com seu antecessor Bento XVI, escrito pelo jornalista espanhol Javier Martínez-Brocal.

A obra será publicada no próximo dia 3 de abril, mas o jornal espanhol ABC divulgou a história hoje. "Naquele conclave eles me usaram. Antes de continuar, direi uma coisa. Os cardeais juram não revelar o que acontece no conclave, mas os Papas têm licença para contar", explica Francisco.