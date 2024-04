Roma lança novo uniforme para clássico contra Lazio

ROMA, 2 ABR (ANSA) - Faltando menos de 10 rodadas para o fim da Série A da Itália, a Roma, que briga por uma vaga na Champions League, revelou nesta terça-feira (2) seu quarto uniforme.

A atual quinta colocada do campeonato, com cinco pontos atrás do embalado Bologna, vai estrear a nova peça no clássico contra a Lazio, marcado para o próximo sábado (6).

Produzida em parceria com a empresa alemã Adidas, a camisa celebra o 25º aniversário da vitória da Roma por 3 a 1 em cima da Lazio em 1999. Na ocasião, os gols do triunfo foram anotados por Marco Delvecchio e Francesco Totti.