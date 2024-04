Italianos são presos após estuprar brasileira em resort na Espanha

Os dois saíram da boate em um táxi, enquanto os outros três amigos do turista italiano teriam ido em outro carro de transporte. Ao chegar no quarto, a brasileira encontrou com todos os jovens, que a teriam estuprado coletivamente.

Logo após a violência sofrida, a brasileira diz que conseguiu fugir e levar o passaporte de um dos agressores. Na sequência, denunciou o crime a um grupo de policiais de Palma de Maiorca.

Todos os detidos, entre 24 e 27 anos de idade, se apresentaram hoje perante às autoridades judiciais para interrogatório. Eles responderam às perguntas do próprio advogado, negando violência de gangues, segundo fontes jurídicas citadas pela imprensa espanhola.

O juiz determinou a prisão dos suspeitos sem a possibilidade de fiança por risco de fuga. Policiais descobriram que eles tinham passagem aérea para voltar para a Itália na mesma data do crime.