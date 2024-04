Jogador da Roma é multado por comparar Lazio a rato

A celebração de Mancini sob a Curva Sud já entrou para a história do clássico da capital italiana, tanto que o gesto foi eternizado em memes e tornou-se símbolo para vários torcedores giallorossi. Inúmeras camisetas com a imagem do atleta agitando a bandeira já foram produzidas.

Faltando sete rodadas para o fim do Campeonato Italiano, a Roma ocupa a quinta colocação, com 55 pontos, três atrás do Bologna, que está em quarto e marca presença na zona de classificação para a Champions League. (ANSA).

