Cardeal de Jerusalém cancela viagem à Itália após ataque do Irã

Pizzaballa é responsável por supervisionar as atividades católicas romanas em Israel e nos territórios palestinos e já condenou a crise no Oriente Médio, tanto os "atentados terroristas do Hamas quanto os disparos de mísseis por Israel contra a Faixa de Gaza".

Além disso, chegou a dizer que estava disposto a se trocar por crianças israelenses mantidas como reféns pelo grupo fundamentalista islâmico Hamas em Gaza. (ANSA).

