Fiorentina vence Viktoria Plzen e avança à semi da Conference

O jogo foi inteiramente dominado pela equipe italiana. Já no primeiro tempo do tempo normal a Fiorentina registrou mais de 70% de posse de bola com 13 finalizações contra apenas uma da equipe adversária.

O domínio da Viola ficou ainda maior a partir dos 22 minutos do segundo tempo do tempo normal, quando o brasileiro Cadu foi expulso e deixou o Viktoria Plzen com 10 jogadores.

No saldo total da partida, a equipe de Florença teve 68% de posse de bola e arrematou 36 vezes, contra apenas dois arremates da equipe da República Tcheca.

Na semifinal a Fiorentina vai enfrentar o vencedor do confronto entre o Brugge, da Bélgica, e o Paok, da Grécia, que sairá ainda nesta quarta-feira.

O primeiro jogo será no dia 2 de maio em Florença, e o jogo de volta será no dia 9 de maio fora de casa.

Até lá a equipe do técnico Vincenzo Italiano volta a se concentrar nas competições nacionais.