Itália deve receber 66 milhões de turistas durante verão

O relatório adianta ainda que 35,5 milhões de turistas serão estrangeiros, cerca de 5% a mais da quantidade registrada em 2023, o que equivale a pouco mais de metade do valor global de chegadas previstas. No total, os visitantes provenientes do exterior contabilizarão 135,5 milhões pernoites.

Além disso, de acordo com o presidente da Demoskopika, Raffaele Rio, a ocorrência de um cenário "proativo" poderia produzir um efeito ascendente nas estimativas: 70 milhões de chegadas e 278,3 milhões de presenças com uma variação crescente, em comparação com o mesmo período de 2023, igual a 8,8% e 5,8%.

Um cenário mais otimista que poderá consolidar a ultrapassagem em relação ao período pré-pandemia de 2019 com um aumento tanto das chegadas (+6,8%) como das pernoites (+7%).

"A próxima temporada de verão promete ser promissora para o turismo italiano, com um crescimento estimado tanto nas chegadas como nas presenças. Embora a Itália também esteja entre os destinos com a menor taxa de inflação turística, os custos crescentes em áreas críticas como o transporte aéreo, no entanto, corre o risco de absorver quase inteiramente os benefícios de maiores gastos com turismo", explicou Rio. De acordo com ele, "neste sentido, é mais necessário do que nunca adotar estratégias não só reativas, mas sobretudo proativas, para que a indústria turística italiana se adapte rapidamente às necessidades do mercado e da economia". (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.