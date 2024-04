Itália e UE discutem competitividade e plano para África

BRUXELAS, 18 ABR (ANSA) - A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, se reuniu nesta quinta-feira (18) com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para discutir o processo de implementação do Plano Mattei, iniciativa de seu governo para apoiar o desenvolvimento da África.

Segundo fontes locais, o encontro ocorreu no Edifício Europa, antes do Conselho Europeu retomar os seus trabalhos e foi focado em temas como a atualização sobre o resultado da visita de Meloni à Tunísia, a situação dos refugiados sírios no Líbano e as questões da competitividade europeia.

As duas também discutiram o relatório do ex-chefe do BCE e ex-primeiro-ministro italiano Mario Draghi sobre como aumentar a competitividade no bloco.