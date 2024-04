Brasil e Irã discutem crise no Oriente Médio em Nova York

(ANSA) - BRASILIA, 19 APR - O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, expressou sua "preocupação" com a escalada da violência no Oriente Médio em uma conversa com seu homólogo iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, em Nova York.

O governo brasileiro "acompanha com grave preocupação a escalada de tensões entre Irã e Israel, desta vez com o relato de explosões na cidade iraniana de Isfahan e apela que todas as partes envolvidas exerçam máxima contenção", disse um comunicado divulgado pelo Palácio do Itamaraty.

"Esse apelo foi transmitido diretamente pelo ministro Vieira ao chanceler do Irã em um encontro bilateral ocorrido na sede de ONU", acrescenta a nota. (ANSA).