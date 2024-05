Temporal histórico mata 29, deixa ilhados e desaparecidos e arrasa o RS

Até domingo (5), são previstos ventos fortes com rajadas acima dos 60 km/h. Segundo o Inmet, haverá raios, granizo e chuvas que podem superar os 100 mm entre o norte do Rio Grande do Sul e o sul de Santa Catarina.

Na sexta-feira (3), o tempo segue chuvoso durante o dia e a noite em Porto Alegre, segundo o Climatempo. É previsto chuva o dia todo, com temperatura mínima de 17ºC e máxima de 20ºC.

As chuvas começam a cessar na capital gaúcha apenas no sábado (4), com pancadas previstas apenas pela manhã. Tanto o período da tarde quanto o da noite será de tempo firme, com temperaturas semelhantes às de sexta.

No domingo (5), a chuva volta a ganhar força durante o dia, com algumas nuvens passageiras. À noite, o tempo fica firme, sem chuva.

O tempo também ficará firme no começo da próxima semana. Com o fim das chuvas, as temperaturas devem sofrer forte alta no Rio Grande do Sul, disse o Metsul.