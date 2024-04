Giorgio Armani não descarta fusão da marca ou entrada na Bolsa

MILÃO, 19 ABR (ANSA) - O estilista italiano Giorgio Armani não descartou a possibilidade de sua famosa empresa se envolver em uma fusão com uma marca concorrente ou ser listada na Bolsa.

Prestes a completar 90 anos, o empresário já vem pensando no futuro do grupo, principalmente quando precisar abrir mão do comando.

"A independência de grandes grupos ainda pode ser um valor para o futuro, mas não posso descartar nada. A listagem é algo que ainda não discutimos, mas é uma opção que poderá ser levada em consideração, esperemos que em um futuro distante", analisou Armani em entrevista à Bloomberg.