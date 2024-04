Irã registra explosões em meio a tensão no Oriente Médio

O episódio seria uma retaliação pelo ataque iraniano contra Israel no último fim de semana, que, por sua vez, já havia sido uma resposta ao bombardeio contra a embaixada de Teerã em Damasco, na Síria. O sul do país árabe também registrou supostos ataques israelenses nesta sexta.

O abatimento dos três drones coincide com o aniversário de 85 anos do guia supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, e com o último dia de reunião dos ministros das Relações Exteriores do G7 em Capri, no sul da Itália.

O grupo vinha tentando demover Israel de promover uma retaliação em larga escala ao Irã para tentar acalmar a situação no Oriente Médio. O próprio comandante do Exército iraniano, Abdolrahim Mousavi, insinuou que não haverá resposta, uma vez que Israel "já viu a reação" do país persa.

Por sua vez, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir-Abdollahian, ameaçou adotar uma "resposta definitiva e decisiva" se "o regime de Israel cometer mais um grave erro".

Já a presidente do poder Executivo da União Europeia, Ursula von der Leyen, pediu "moderação". "Devemos fazer todo o possível para que todas as partes se abstenham de uma escalada. É absolutamente necessário que a região continue estável", disse a alemã durante uma visita à Finlândia.

Situada no centro do Irã, Isfahan abriga uma importante base aérea e fábricas ligadas à produção militar do país, incluindo de drones. Além disso, a cidade conta com uma estrutura de enriquecimento de urânio construída em 1999 e que trabalha com três pequenos reatores.