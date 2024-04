Jovens pró-Palestina irrompem em evento com ministros na Itália

TURIM, 23 ABR (ANSA) - Manifestantes pró-Palestina irromperam em um castelo de Turim que recebia nesta terça-feira (23) uma conferência sobre os setores científico e espacial com ministros do governo da premiê da Itália, Giorgia Meloni.

Aos gritos de "Palestina livre", estudantes do Instituto Politécnico de Turim tentaram entrar no Salão de Honra do edifício, mas foram bloqueados pelas forças de segurança. Apenas uma jovem conseguiu invadir o espaço com uma bandeira palestina.

"Assumam uma posição contra o genocídio do povo palestino e do povo curdo", exclamou a manifestante. "Não querem interromper os acordos com Israel e ficam aqui discutindo enquanto as pessoas morrem", acrescentou a jovem, que foi retirada pela polícia após alguns minutos.