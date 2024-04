Ímola homenageará Ayrton Senna com mural

ÍMOLA, 24 ABR (ANSA) - Um mural em homenagem ao ex-piloto Ayrton Senna, cuja morte completará 30 anos em 1º de maio, será montado por um artista italiano em um edifício em Ímola.

A cidade, localizada da região da Emilia-Romagna, recebeu o trágico Grande Prêmio de San Marino de 1994, que terminou com os falecimentos do brasileiro e do austríaco Roland Ratzenberger.

A obra de Pierotti será montada ao longo da próxima sexta-feira (26) na parede de um prédio da Acer, localizado na via Cenni, e vai ser inaugurada em uma cerimônia no dia seguinte.