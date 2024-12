O que se sabe até agora sobre o misterioso desaparecimento do fotógrafo brasileiro em Paris

Já Flávio, apaixonado por Paris e pela cultura francesa - falava a língua fluentemente e colecionava amigos na cidade -, se organizou para permanecer mais algumas semanas com voo de retorno ao Brasil em 26 de novembro, dia em que teria caído no rio Sena. Conforme relatos, o acidente teria sido a poucos metros da torre Eiffel. Em seguida Flávio foi atendido no hospital Georges Pompidou, também nas proximidades. O check-in do voo de volta, pela empresa aérea Latam, foi realizado um dia antes no site, mas o embarque do mineiro jamais ocorreu.

Nas redes sociais do fotógrafo é possível vê-lo se divertindo em jantares, boates, e nas ruas da cidade luz e no dia em que nevou na capital de forma rara para um mês de novembro. Em vários registros, Flávio está na companhia do francês Alex, que publicou vídeos com o mineiro e foi até fotografado por ele ao longo dos dias juntos em Paris, fotos vistas nos perfis de Instagram do próprio Flávio e de Alex.

Confira a sequência dos acontecimentos:

Dia 26/11: O fotógrafo foi atendido na unidade médica com hipotermia e teve alta por volta do meio-dia, registro confirmado pelo amigo de longa data Rafa Basso, que mora em Paris e ajuda a polícia nas investigações, além de realizar grande mobilização nas redes. Aparentemente consciente, Flávio teria pedido a extensão de um dia a mais no apartamento alugado na 7 rue des Reculettes no 13° distrito, perto da Praça de Itália.

Neste prédio, testemunhas procuradas pela RFI afirmam terem visto Flávio, mas não constataram movimentos suspeitos, já que segundo as mesmas testemunhas, trata-se de um local de grande movimento de entrada e saída de pessoas.

A história averiguada com base nos relatos de amigos do desaparecido, do sócio Lucien Esteban e do delegado federal Luiz Roberto Ungaretti Godoy, continua na parte da tarde, com Flávio enviando a Alex uma foto de seu casaco molhado no chão do apartamento. Nestes registros, ele conta do ocorrido no rio Sena, atendimento médico, e que, como havia perdido o voo de volta para o Brasil, pediu mais um dia de hospedagem na agência Check my Guest. A última mensagem enviada para Alex, teria sido na noite do dia 26, na qual Flávio dizia que iria dormir um pouco.