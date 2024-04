Canção italiana da década de 1980 viraliza com remix e TikTok

SÃO PAULO, 25 ABR (ANSA) - O vídeo de um guaxinim dançante foi o responsável por dar à Itália o primeiro lugar nas paradas musicais do Spotify após viralizar no TikTok.

Tendo ao fundo um remix eletrônico da canção da década de 80 "Pedro", de Raffaella Carrà, o animalzinho que aparece em uma imagem circular sobre um fundo preto, como se fosse filmado por uma lente fotográfica "olho de peixe", girando e "dançando" como se agitasse as patas no ar, já angariou cerca de 10 milhões de visualizações na plataforma.

Além de inspirar diversos outros vídeos do mesmo tipo, com cachorros, gatos, aves e "pets" menos convencionais, como cabras e galinhas, o viral levou o remix para o primeiro lugar das playlists Viral 50 Global e Viral 50 Italia do Spotify.