Tensão por guerra em Gaza marca Dia da Libertação na Itália

ROMA, 25 ABR (ANSA) - Momentos de tensão foram registrados durante manifestações pró-Israel e pró-Palestina em Roma, capital da Itália, por ocasião do Dia da Libertação do país do nazifascismo, celebrado nesta quinta-feira (25).

Os dois grupos realizaram atos simultâneos nos arredores da Porta San Paolo e trocaram assobios, insultos e até disparos de fogos de artifícios.

A cada vez que se ouvia o grito "Palestina livre", membros da Brigada Judaica respondiam com xingamentos. Manifestantes pró-Israel também atiraram pedras contra jornalistas, e cordões da polícia tentaram manter os grupos separados.