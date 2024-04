Maduro evoca Maradona em cúpula na Venezuela

CARACAS, 26 ABR (ANSA) - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, evocou o ex-jogador Diego Maradona, morto em 2020, durante sua participação em uma reunião em Caracas com os membros da Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América (Alba).

Na abertura da cúpula, o mandatário venezuelano declarou que a força do ex-craque do Napoli e do Boca Juniors está com ele para a próxima eleição presidencial.

Ao mesmo tempo, Maduro exibiu um relógio de luxo estimado em cerca de US$ 30 mil que recebeu de presente do ex-atleta argentino em 2018.