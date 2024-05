Paes nega autorização a show de Bruno Mars no Rio às vésperas da eleição

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), disse nesta quarta-feira (8) que não autorizou o show do Bruno Mars que está marcado para 4 de outubro, dois dias antes do 1º turno das eleições municipais, que será em 6 de outubro.

O que ele disse

Paes afirmou no X (antigo Twitter) que o processo eleitoral exige uma "mobilização muito grande de servidores para acontecer", principalmente em relação à polícia e Guarda Municipal. "Imaginar que vai se fazer qualquer grande evento no Rio de Janeiro (diria até que no Brasil) às vésperas das eleições é absurdo pela necessidade de mobilização de uma grande quantidade desses mesmos agentes públicos", escreveu.

Essa inviabilidade na data foi avisada à produção do cantor, segundo o prefeito. "Informamos isso à produção do show do artista Bruno Mars no mesmo dia da divulgação da data do dia 04 de outubro para o show no Rio de Janeiro. Mesmo assim eles fizeram a venda de ingressos".