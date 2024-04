Série A: Juventus e Milan empatam sem gols

Faltando quatro jogos para o fim do campeonato, a equipe de Milão tem 70 pontos contra 65 de La Vecchia Signora. Os dois times têm vagas encaminhadas na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa, mas pela matemática ainda podem perder a vaga porque podem ser superados por Bologna e Roma e, no caso da Juventus, também pela Lazio.

O próximo jogo do Milan será no sábado (4) às 13h no horário de Brasília contra o Genoa no estádio de San Siro em Milão.

Depois o time do técnico Stefano Pioli terá pela frente jogos contra o Cagliari em casa, o Torino fora de casa e a Salernitana novamente em San Siro.

Já a Juventus também joga no sábado, mas às 15h45 no horário de Brasília, contra a Roma no Stadio Olimpico da capital italiana. Os últimos jogos serão contra a Salernitana em casa, o Bologna fora de casa e o Monza no Juventus Stadium.

O time do técnico Massimiliano Allegri ainda terá pela frente a final da Copa da Itália no dia 15 de maio no Stadio Olimpico de Roma contra a Atalanta.

Outros dois jogos foram disputados neste sábado pela 35ª rodada do Campeonato Italiano.