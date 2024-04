'EUA estarão presentes se Rússia quiser negociar', diz Blinken

ROMA, 30 ABR (ANSA) - O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, declarou nesta terça-feira (30) que o seu país estará presente caso a Rússia demonstre interesse em negociar o fim da guerra na Ucrânia.

"Se a Rússia mostrar um desejo sincero de negociar para acabar com a guerra na Ucrânia, os Estados Unidos certamente estarão presentes", declarou ele em conversa com o presidente do Fórum Econômico Mundial, Borge Brende, em Riad.

Segundo a Radio Liberty, o representante americano reforçou que acredita que os ucranianos também estarão lá e afirmou que o fim da guerra "depende em grande parte do presidente russo, Vladimir Putin, e do que ele decidir".