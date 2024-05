Mulher perde as calças e fica seminua ao pular cerca para roubar no Chile

Uma mulher perdeu as calças ao pular cerca para tentar roubar uma casa em Maipú, bairro de Santiago, no Chile, segundo informação publicada pelo jornal local La Tercera.

O que aconteceu

Câmeras de segurança capturaram o momento. Nas imagens, a jovem —que não teve o nome identificado— se aproxima do portão durante a madrugada, olha para os lados e, ao identificar que não há ninguém nas proximidades, decide subir e pular a grade.

Mulher perdeu as calças no meio da ação. Ao tentar pular para o lado de dentro, a roupa fica presa nas estacas da cerca. Ela tenta se soltar, mas acaba se complicando ainda mais. A calça é rasgada e ela precisa tirá-la para poder conseguir entrar no imóvel.