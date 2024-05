Papa e Silveira discutem transição energética no Vaticano

"Sob a liderança do presidente Lula, estamos comprometidos em garantir que a transição energética seja justa e inclusiva, colocando as pessoas em primeiro lugar", garantiu o ministro, celebrando o "encontro histórico" com o Papa e ressaltando que é possível "fazer a diferença no mundo".

Antes da visita, o ministro brasileiro chegou a afirmar em um vídeo publicado no Instagram que levaria para o Pontífice "uma carta do Ministério de Minas e Energia, do presidente Lula, a carta que discute a transição energética que na nossa visão precisa ser justa, inclusiva e centrada nas pessoas".

"Momento de muita emoção pra nós que somos cristãos e acreditamos no espírito de união, fraternidade e na oportunidade que temos de combater a pobreza e a fome", acrescentou.

Conforme confirmado à ANSA pela pasta antes do encontro, Silveira deve ter apresentado ao Pontífice as ações implementadas pelo governo para combater a pobreza energética no Brasil e no mundo e discutido a possível contribuição de Brasília para a criação de programas como o "Luz para Todos" destinado a ajudar as camadas mais pobres da população.

Ele revelou ainda que daria de presente ao religioso café mineiro, proveniente de Campos Altos, uma peça do escultor brasileiro Aleijadinho, para representar "aquele que tantas igrejas fez em Minas Gerais e em Portugal, e uma lembrança sobre aliança global contra o combate à forme e à pobreza, da primeira-dama Janja".

Além disso, Silveira levou para Francisco um obra do pintor Carlos Bracher, que retrata com tanta fidedignidade as igrejas barrocas, e uma camiseta do Atlético Mineiro.