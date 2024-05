Extrema direita mente sobre RS para atacar governos e exaltar empresários

Essas narrativas desinformativas têm sido impulsionadas por influenciadores ligados à extrema direita. É o que indica o relatório produzido pelo Netlab (Laboratório de Estudos de Internet e Redes Sociais) da UFRJ. O UOL Confere também identificou ao menos sete deputados federais que disseminaram desinformação no plenário da Câmara (leia aqui). Cinco são do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e dois, do União Brasil.

Exército também virou alvo dos ataques. As conclusões do Netlab vão de encontro às da pesquisa Quaest, divulgada pelo UOL, que mostrou que 70% das menções ao Exército nas redes eram negativas. Especialistas consultados pela coluna da jornalista Letícia Casado apontam indícios de uma "máquina de fake news organizada e bem articulada" na desinformação sobre a suposta omissão de socorro ao RS. Um relatório do Monitor do Debate Político no Meio Digital, da USP, também relata a mesma situação acerca das narrativas online com teor antigoverno (aqui).

Extrema direita quer impedir que governo ganhe visibilidade na tragédia. Para a coordenadora do Netlab, Marie Santini, as publicações que desinformam sobre a atuação dos entes federativos, sobretudo do governo federal, têm como objetivo impedir que o governo capitalize a exposição das ações de socorro ao estado gaúcho.

O governo tem esse papel de coordenação. E é óbvio que, seja o governo que for, ele pode capitalizar em cima disso: ganha visibilidade, mostra as suas ações em todos os meios de comunicação. (...) Então, normalmente, os líderes quando lidam bem, eles saem mais fortes, com uma aprovação maior, que é o que a gente está vendo nas pesquisas. E a extrema direita entrou para impedir que isso aconteça.