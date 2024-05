Hamas fala em 'última chance' para Israel recuperar reféns

ROMA, 7 MAI (ANSA) - Um alto funcionário do grupo fundamentalista islâmico Hamas disse nesta terça-feira (7) que a atual rodada de negociações no Egito representa a "última oportunidade" para Israel recuperar os reféns mantidos na Faixa de Gaza.

A declaração é dada no dia em que uma delegação israelense desembarcou no Cairo para continuar as negociações sobre a proposta de trégua no conflito deflagrado desde 7 de outubro de 2023.

Além disso, ocorre após o Hamas anunciar que aceitou os termos de uma negociação de cessar-fogo, apesar de o governo do premiê Benjamin Netanyahu negar.