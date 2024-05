Vaticano lançará novas normas para investigar aparições

VATICANO, 7 MAI (ANSA) - O Vaticano, através do Dicastério para a Doutrina da Fé, vai lançar no próximo dia 17 de maio novas regras para "discernir sobre aparições e outros fenômenos sobrenaturais".

A norma mira avaliar a veracidade e a efetiva sobrenaturalidade de fenômenos, e será apresentada em uma coletiva de imprensa, no Vaticano, pelo cardeal Victor Manuel Fernández, prefeito do Dicastério e teólogo de confiança do papa Francisco; e por monsenhor Armando Matteo, secretário do Dicastério.

A expectativa é de que a mudança seja para regras mais rígidas, apertando os critérios de triagem, análise e possível reconhecimento ou rejeição de casos.