Após casa furtada, idoso fica sem ajuda no RS: 'Na hora do voto aparecem'

O pedreiro Genoíno da Rosa, 60 anos, morava com a mulher em sobrado à beira do rio Taquari, na cidade de Encantado, no Rio Grande do Sul, havia quatro anos. Na enchente do começo deste mês, a inundação destruiu a casa por completo.

Assim que a água começou a invadir sua casa com velocidade, o pedreiro partiu para a casa do filho, que fica em uma área mais alta da cidade. Quando voltou, percebeu que não perdeu apenas o lugar onde vivia.

"Me roubaram tudo. O que tinha de bom levaram embora. As ferramentas que eu tinha, porque trabalho de pedreiro, levaram. Também me levaram mais de oito cabos de luz. Levaram tudo de valor. Cerca de R$ 1,5 mil só de coisas", lamentou.