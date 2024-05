Ciclista francês vence 5ª etapa do Giro d'Italia

ROMA, 8 MAI (ANSA) - O francês Benjamin Thomas, da equipe Cofidis, ganhou nesta quarta-feira (8) a quinta etapa do Giro d'Italia.

O ciclista concluiu a prova de 178 quilômetros, que foi entre Gênova e Lucca, em 3h59m59s e superou por muito pouco o dinamarquês Michael Valgren e o italiano Andrea Pietrobon.

O esloveno Tadej Pogacar, da UAE Team Emirates, garantiu mais uma etapa na liderança do ranking geral do Giro d'Italia, com 46 segundos à frente do britânico Geraint Thomas e 47 do colombiano Daniel Felipe Martínez.