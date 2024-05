Final da Champions será entre Real Madrid e Borussia Dortmund

SÃO PAULO, 8 MAI (ANSA) - O Real Madrid venceu o Bayern de Munique de virada por 2 a 1 e conquistou a classificação para a final da Liga dos Campeões da Europa nesta quarta-feira (8).

Depois de um empate em 2 a 2 no jogo de ida na Alemanha, a equipe espanhola estava sendo eliminada até os 43 minutos do segundo tempo, quando o placar marcava 1 a 0 para o Bayern, que marcou com Alphonso Davies aos 23 minutos do segundo tempo.

A dois minutos do fim do tempo regulamentar, Joselu marcou para o Real Madrid e encaminhou o jogo para a prorrogação.