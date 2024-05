Decisão de Mendonça pró-preso aponta como STF deve atuar sobre 'saidinhas'

Horas antes de o Congresso vetar as chamadas "saidinhas" de presos, o ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou a saída temporária de um detento condenado por roubo com arma de fogo.

Em uma decisão de 15 páginas, Mendonça cita diversos precedentes jurídicos que seguem a mesma tese: a lei não pode retroagir para prejudicar o réu.

A decisão do magistrado indica os caminhos que a discussão sobre a saidinha devem tomar no Supremo. Conforme a coluna antecipou, o governo federal prevê a judicialização do tema, sendo que um dos principais pontos de discussão é justamente o questionamento sobre a retroatividade da lei.