Granada usada pelo Exército britânico é encontrada em rio no Recife

Um homem encontrou uma granada enquanto "pescava" com um ímã no Rio Capibaribe, no Recife, na última segunda-feira (27). A Polícia Militar confirmou nesta quarta-feira (29) que o artefato é de um tipo usado pelo Exército britânico.

O que aconteceu

A granada é do tipo Mills. O explosivo é tipicamente usado pelo Exército britânico desde a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) até os dias atuais, de acordo com o Esquadrão Antibombas. O modelo criado por William Mills foi dos pioneiros entre as granadas de mão de fragmentação.

A peça estava em estado de conservação precário. A equipe do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) identificou o artefato por meio de imagens de raio-x, utilização de entrada manual e busca em catálogos internacionais de explosivos.