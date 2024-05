Análise: Moraes foi ministro certo no momento certo para o Brasil em 2022

Prestes a deixar a presidência no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes foi o ministro certo no momento certo no órgão eleitoral no contexto das eleições para a Presidência da República em outubro de 2022. A análise é do professor de direito da FVG-RJ e Uerj, Wallace Corbo, em sua participação no UOL News 2ª Edição desta quarta-feira (29).

Em discurso de despedida, Moraes atacou as fake news após Congresso derrubar punição. Ele também ressaltou que o Brasil mostrou ser possível combater o "populismo digital extremista" e que a população brasileira saiu "vencedora" das eleições de 2022.