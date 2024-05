Hamas alega ter encontrado 3ª vala comum em hospital em Gaza

A descoberta eleva para sete o número de fossas comuns localizadas até agora dentro dos hospitais de Gaza, tendo em vista que uma vala foi encontrada no hospital Kamal Aduan, três em Al-Shifa e outras três no hospital Nasser, segundo as autoridades locais.

Negociações - Paralelamente, representantes do Hamas informaram que as negociações no Cairo terminaram e que o premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, "regressou à estaca zero", conforme publicação no jornal Haaretz, citando também uma fonte israelense.

Segundo os relatos, não houve "nenhum avanço" nas negociações na capital egípcia.

Por fim, o Hamas reforçou que os seus membros estavam a combater as tropas israelenses a leste de Rafah. (ANSA).

