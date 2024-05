Assembleia da ONU aprova resolução para reconhecer Palestina

NOVA YORK, 10 MAI (ANSA) - A Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) aprovou nesta sexta-feira (10), por ampla maioria, uma resolução que reconhece que a Palestina está qualificada para se tornar membro pleno da entidade.

O texto, que recebeu 143 votos a favor e nove contrários, além de 25 abstenções, recomenda que o Conselho de Segurança "reconsidere favoravelmente a questão".

A aprovação do órgão mais importante da ONU é condição necessária para a Palestina se tornar membro pleno, mas, no mês passado, os Estados Unidos já vetaram uma resolução nesse sentido por ser contra o reconhecimento sem um acordo definitivo com Israel.