Turnê leva melhor da ópera italiana ao interior de São Paulo

SÃO PAULO, 10 MAI (ANSA) - Pelo quinto ano consecutivo, o estado de São Paulo recebe uma turnê de ópera italiana que, entre maio e agosto, percorrerá 18 cidades paulistas.

A iniciativa é promovida pelo Consulado-Geral da Itália e pelo Instituto Italiano de Cultura de São Paulo, em colaboração com a Cia Ópera São Paulo, como parte do projeto "A Caminho do Interior".

Neste ano, quando o Brasil celebra o 150º aniversário da imigração italiana, a turnê inclui "Suor Angelica", de Giacomo Puccini, e trechos de "Fígaro, o Barbeiro de Sevilha", de Gioacchino Rossini.