Brasil enlouquece por carros voadores com feira em São Paulo

No entanto, o campo que mais surpreende é o dos eVTOLs, veículos autônomos que estão prestes a revolucionar a mobilidade humana no mundo: há 300 empresas, em todo o mundo, produzindo-os, e dessas empresas, 38 são listadas na bolsa de valores ou têm fundos de investimento por trás.

Graziano Messana, empresário presente no Brasil há 20 anos, explica a dinâmica do setor: "Com o Italian Exhibition Group, adquirimos a feira no ano passado e estamos testemunhando quase um dobramento. O Brasil é o terceiro maior mercado mundial: está disciplinando as vias eletrônicas, como são chamadas as autoestradas do ar, e se preparando para gerenciar todo esse tráfego por meio de inteligência artificial. O epicentro dessa revolução será São Paulo, onde voa a segunda maior frota de helicópteros do mundo para mobilidade civil".

"O helicóptero polui, é barulhento e tem muitas restrições de pouso. Os vertiportos (pontos de pouso vertical) dos eVTOLs serão dispersos pela cidade e nos estacionamentos normais. Já existem 12 mil pedidos de compra no mundo para eVTOLs e apenas a Embraer já fechou 4 mil, o equivalente a um terço das vendas", continua Messana.

"Esta feira reúne toda a cadeia do setor, com 140 expositores e 150 palestrantes especializados que envolvem cerca de 7 mil operadores. E entre as curiosidades a serem destacadas", conclui o gerente, "o maior estande é de uma startup que produz totalmente no Brasil seu eVTOL por menos de US$ 500 mil".

