Itália já apreendeu 250 mi de euros em bens de Messina Denaro

PALERMO, 23 MAI (ANSA) - A polícia italiana anunciou nesta quinta-feira (23) que até agora já apreendeu 250 milhões de euros do "tesouro" de bens deixados pelo chefão mafioso Matteo Messina Denaro, histórico líder da Cosa Nostra que passou três décadas foragido.

"Até agora, cerca de 250 milhões foram apreendidos, incluindo empresas, títulos, imóveis e dinheiro referente a Matteo Messina Denaro", declarou o comandante do Grupo de Operações Especiais (ROS), Vincenzo Molinese, em Palermo.

A informação é divulgada no dia em que a Itália recorda o 32º aniversário do massacre no qual o juiz antimáfia Giovanni Falcone, a sua esposa e três guarda-costas foram mortos em um atentado da máfia em 1992.