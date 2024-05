Israel ataca campo de refugiados em Rafah e deixa vários mortos

Para o ministro italiano, "com respeito a Rafah, todos os Estados concordaram que Israel tinha que parar" e não foram ouvidos.

"Agora olhamos a situação com desespero. Enfrentamos uma situação cada vez mais difícil em que o povo palestino está a ser espremido, sem ter em conta as dificuldades dramáticas e os direitos de homens, mulheres e crianças inocentes que nada têm a ver com o Hamas", concluiu ele.

Ontem, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, já havia feito um alerta para Israel "respeitar o direito internacional".

"O que vejo é que Israel corre o risco de cair exatamente na armadilha que os fundamentalistas planejaram: forçar Israel a uma retaliação muito forte no território" para isolá-lo", declarou.

Segundo ela, "isso está acontecendo e por esta razão acredito que devemos reiterar" que Israel "deve respeitar o direito internacional". (ANSA).